Basit usulde yeni dönem: 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar eşitlendi!

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, gelir vergisinden istisna olup bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi de vermiyor.

Hali hazırda, 13 büyükşehirde belli faaliyetler basit usulün kapsamı dışındayken, bugün yayımlanan karar ile bu uygulama 30 büyükşehiri kapsayacak şekilde genişletildi.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

30 büyükşehirde vergilendirmede aynı kural geçerli olacak

Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Ankara’da faaliyette bulunan gerçek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya’daki lokanta işletmesi basit usulden yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu.

Yapılan düzenleme ile vergi adaletini zedeleyen ve rekabet eşitsizliği oluşturan bu durum ortadan kaldırılıyor.

Artık, 30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek.

Taksiler, dolmuş ve minibüs gibi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak

Yapılan düzenlemeye göre, büyükşehirlerde taksi, minibüs, dolmuş, servis ve halk otobüsü işletenler 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden yararlanamayacak, kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit usulden yararlanılabilmesi için aranılan şartlardan bir tanesi yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması.

Ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alınarak şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinin basit usul kapsamında olmamasına karar verildi.

Bazı büyükşehirlerde ticari taksi plakaları 6-7 milyon liraya satılıyor. Bu araçlar ile yapılan taşımacılık faaliyetinden elde edilen hasılatın yıllık 480 bin liranın altında kalması mümkün görünmüyor.

Aynı şekilde bu plakaların aylık 40 bin liradan başlayan bedellerle kiralanması da yıllık hasılatın bu haddin çok üzerinde olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Bu şekilde kazanç elde edenlerin “küçük esnafı koruma” amacıyla getirilen basit usulden yararlanarak vergi ödememesinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu düzenleme ile gideriliyor.

Küçük esnaf korunmaya devam edecek

Kararın amacı büyükşehirler arasında uygulama birliği sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

Büyükşehirlerde olmakla birlikte nüfusu 30 binin altında olan ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Karar, hem vergi adaletinin sağlanmasına hem de kayıt dışılığın azaltılmasına hizmet edecek.