30 fenomenin hesabı kapandı: İşte yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan sosyal medya ünlüleri

Yasa dışı bahis ve kumarın önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'ndan yeni adım geldi. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ve içerik üreticisi Mert Sarıç'ın hesabına erişim engeli getirildiği anlaşıldı.

Yasa dışı bahis reklamının cezası ne kadar?

Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlere bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.