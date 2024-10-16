30 milyar TL'lik vurgun yapmıştı, sözleri olay oldu: '5 ay sonra tahliye olurum'

Adana'daki operasyonda, çete lideri İrfan A. ile birlikte zanlıların 'Meta Trader-4', 'Meta Trader-5' ve 'Vakıf Capital Yatırım' adlı mobil uygulamalar üzerinden ağlarına düşürüp, 30 milyarlık vurgun yaptıkları belirlendi.

46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 216 kişi hakkında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akşam'da yer alan habere göre, İrfan A.'nın, haftada 10 milyon liralık bir parayı yurtdışına gönderdiği, örgüt üyeleriyle telefon görüşmesinde "Tek işim para saymak. Hatta para sayarken ellerim yara olacak" dediği iddianamede yer aldı. Çete liderinin, tutuklanmasıyla ilgili ise “5 ay sonra tahliye olurum” dediği öğrenildi.