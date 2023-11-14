30 yıl önce denediler... Doğalgaz için yine referanduma gidiyorlar

Rize merkezde 3 mahalle arasında bulunan Gölgeli köyü yaklaşık 30 sene önce mahalle olabilmek için referanduma gitti fakat mahalle olamadı.

Şimdi ise köy sakinleri, yakınlarındaki 3 mahallenin doğalgaz kullanmaları ancak kendilerinde bu imkanın olmaması nedeniyle köylerini mahalle yapabilmek için 19 Kasım'da yine referanduma gidiyor. Köy halkı bir an önce mahalle olup evlerine doğalgaz gelmesini umuyor.

30 sene önce referanduma gitmişlerdi

3 mahalle arasında tek köy olduklarını ve mahallelerdeki evler ile köy evleri arasında 20 metreden az mesafe olduğunu ifade eden Gölgeli köyü muhtarı Muzaffer Karaca, "Şuan bizim köyümüzün arkası mahalle, 2 kilometre ilerisi mahalle ve köyün yakınındaki yer mahalle olarak görünüyor. Biz arada kalmış durumdayız. Bizde burayı mahalle yapmak için referanduma gidiyoruz. Vatandaşlarında isteği bu yönde. Mahalle olduğumuz zaman vatandaş hizmet alacak. Köy hizmetlerinden de alıyoruz ama vatandaşlar doğalgaz alabilmek için mahalle olmayı daha çok önemsiyor. Bundan 30 sene öncesinde yine referandum yapılmıştı ancak o zaman bu kabul görmemişti. 3 tarafımız mahalle biz arada kalmış durumdayız" dedi.