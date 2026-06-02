300 liralık yol için 7 bin 300 lira alan taksici tutuklandı

Olay, Karaköy’deki Tersane Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğin ardından yaşandı. ABD’li sosyal medya yayıncısı Auger, Taksim’de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye bindiği sırada yolculuğunu canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Yayın görüntülerinde, Auger’in araca binmeden önce taksi sürücüsüyle ücret konusunda anlaştığı anlar yer aldı. Ancak yayıncı, yolculuğun ardından kredi kartından anlaştıkları tutardan daha fazla para çekildiğini fark ettiğini belirterek durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Auger, kartından 136 dolar tahsil edildiğini iddia etti.

Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Sürücü yakalandı, 141 bin 500 lira ceza kesildi

Yapılan çalışmalar sonucunda yayıncıyı Tersane Caddesi’nden alarak Gümüşsuyu'daki otele götüren taksi sürücüsünün H.A. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan H.A. hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun “taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak”, “yer işaretlerine uymamak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira idari para cezası verildi. Ayrıca taksi sürücü kartı iptal edilen H.A.’nın kullandığı araç trafikten men edildi.

“Dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı

İdari işlemlerin ardından “dolandırıcılık” suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen H.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.