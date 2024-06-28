300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Banka şubesinde arama yapılıyor
İzmir'de, Denizbank şube müdürü hakkında yüksek kâr vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı.
İHA
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İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kâr vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı.
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