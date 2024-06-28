  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Banka şubesinde arama yapılıyor
Takip Et

300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Banka şubesinde arama yapılıyor

İzmir'de, Denizbank şube müdürü hakkında yüksek kâr vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
300 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: Banka şubesinde arama yapılıyor
Takip Et

İzmir'de, Denizbank Bornova Şube Müdürü H.Ö. hakkında, yüksek kâr vaadiyle 300 milyon lira topladığı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından, polis banka şubesinde arama başlattı.

Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyellere el koyuyor.

 

DenizBank Genel Müdürü Ateş: İzmir’deki olayı denetimlerimizle ortaya çıkardıkDenizBank Genel Müdürü Ateş: İzmir’deki olayı denetimlerimizle ortaya çıkardıkEkonomi
Banka müdürü için gözaltı kararı: 200 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıBanka müdürü için gözaltı kararı: 200 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıGündem

 