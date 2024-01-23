  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın programı belli oldu
Takip Et

31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın programı belli oldu

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Adalet Demokrasi Laiklik” olarak belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın programı belli oldu
Takip Et

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve aydınlar anısına düzenlenen 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adalet ve Demokrasi Haftası'nın bu yılki başlığı 'Adalet Demokrasi Laiklik' olarak belirlendi. 