31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nın programı belli oldu
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, 24-31 Ocak günleri arasında düzenlenecek 31. Adalet ve Demokrasi Haftası’nın temasını “Adalet Demokrasi Laiklik” olarak belirledi.
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Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve aydınlar anısına düzenlenen 31. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adalet ve Demokrasi Haftası'nın bu yılki başlığı 'Adalet Demokrasi Laiklik' olarak belirlendi.