31 il sele teslim oldu: 2 ilden acı haber geldi

Türkiye'de pek çok ilde sağanak yağmur sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamada "21 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve su taşkını meydana gelmiştir. 31 ilimizde toplam; 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayı yaşanmıştır. Gelen toplam 644 ihbara; 4702 personel, 2041 araç ile müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır. Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İşitme engelli vatandaşın cesedi bulundu

Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde sahilde gezinen vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Yapılan incelemelerde cesedin, 2 gün önce Sürmene'de meydana gelen selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e (65) ait olabileceği ihtimali üzerine Demir'in ailesine haber verildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen aile fertleri, cesedin, kayıp Ali Kemal Demir olduğunu teşhis etti. Kaybolduğu ilçeye yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edilecek. Yaşanan gelişme sonrası Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Sürmene'ye gelerek Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yıldırım, kentte selin vurduğu doğu ilçelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Adana'da sel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar su içinde kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Caddesi üzerinde bir ağaç, otomobilin üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, itfaiye ekipleri tarafından ağaç kaldırıldı. Yağışın şiddeti azaldı.

Kahramanmaraş'ta yıldırım can aldı

Olay akşam saatlerinde Malik Ejder Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte şehrin farklı noktalarına yıldırımlar düştü. Bu yıldırımlardan biri, keçilerini otlatan Ahmet Gizir’e isabet etti. Gizir’in yerde hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gizir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yıldırımın isabet ettiği 2 keçinin de öldüğü anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Gizir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan sağanak yağış, şehirde günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Yağış, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, araçlar yolda ilerlerken zorlandı. Yağmur nedeniyle bazı yollarda çökmeler yaşandı ve 2 araç da çökmeyle birlikte açılan çukura düştü. Bir alışveriş merkezinin tavanın bir kısmı da yağmur nedeniyle çöktü. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ı dolu vurdu

Diyarbakır’da öğleden sonra etkili sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli dolu yağışı görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, sürücüler araçlarının dörtlülerini yakıp ilerlemek zorunda kaldı. Bağlar ilçesinde kurulan semt pazarında cadde suyla dolarken, bazı tezgahlardaki meyve ve sebzeler suya kapıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki 3 bloklu sitenin giriş katlarını da su bastı. Site sakinleri suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, yarına kadar bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kentte etkili olan yağışla birlikte bazı alt geçitleri su bastı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSKİ, itfaiye, Çevre Koruma ve Park Bahçe Dairesi başkanlıkları koordinasyonunda su dolan caddeler ile alt geçitlerde çalışma başlatıldı. Yenişehir ilçesinde Ofis Alt Geçidi’nde ekipler, vidanjör yardımıyla suyu boşaltmaya çalışırken, bir trafik polisinin eliyle tıkanan mazgalı açmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Kışla Caddesi'nde de kimi araçlar mahsur kalırken, kimileri de güçlükle ilerledi. Bazı araçların da plakaları düştü.

Şanlıurfa'da hortum

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova’ya bağlı Kasımkuyu Mahallesi ile Atatürk Baraj göletlinde sağanak yağışın ardından metrelerce yüksekliğindeki dev hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölgede şaşkınlık ve tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarının yıkılması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Van'da dere taştı

Van'da Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanakta dere taştı. Dere kenarındaki ev, ahır ve samanlıkları su bastı. Saman balyaları sel suları ile birlikte sürüklendi. Bölgeye Büyükşehir ve Saray belediyelerine bağlı iş makineleri sevk edildi. Ekipler, sel ve su taşkınlarının olduğu bölgelerde çalışma başlattı. Saray Belediye Eş Başkanı Davut Acar, selin vurduğu mahallede incelemelerde bulunup vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hatay'da hortum

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu. O anlar Çevlik Sahili'ndekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adıyaman'da dolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı yaptığı illerden birisi olan Adıyaman’ın Tut ilçesinde dolu etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağı yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle yerler beyaza bürünürken araçlar ve bitkiler zarar gördü. Dolu yağışı, ilçede bazı bölgelerde küçük çaplı sele de neden oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için araçlarının üstüne bez parçalarıyla kapattı.

Tunceli'de heyelan

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Mersin'de camiye yıldırım düştü

Sabah saatlerinde gök gürültülü yağmurun etkili olduğu Mersin'de, bir camide yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Merkez Mezitli ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Yeşil Camide, klimanın dış ünitesindeki motor kısmına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, caminin bir bölümünde hasar meydana geldi.