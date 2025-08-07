  1. Ekonomim
31 ilde dolandırıcılık operasyonu! 102 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"31 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine” yönelik son bir aydır devam eden operasyonlarımızda, 225 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

102’si tutuklandı. 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin;

Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıttıkları, telefon çekilişi ve iş vaadiyle insanları kandırdıkları,
Sosyal medya ve tanışma uygulamaları üzerinden ulaştıkları kişilere fahiş fiyat uyguladıkları, vatandaşlarla samimiyet kurarak sonrasında şantaj yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum.

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

