31 Ocak 2025

HAKAN GÜLDAĞ

Gaziantep muhabirimiz Tuba Canpolat’ın haberi geçen hafta gündemin tepesine oturdu. Haber Suriye’de Türk ürünlerine yönelik uygulanmaya başlayan çok yüksek artışları bildiriyordu. Bölgedeki ihracatçılar Türk mallarına yapılan yüzde 300’lük vergi artışlarını ve kısa vadede çözüm beklentilerini dile getiriyordu. Söylenenlere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devredeydi.

Suriye’de sınır kapılarında oluşan uzun TIR kuyrukları tepkileri büyüttü. “Hani Suriye ile aramız iyiydi” benzeri tepkiler de arttı.

Bu sırada başka detaylar da ortaya çıktı. Türkiye tarafındaki gümrük kapıları daha önce merkezi gümrük tarifesine dahil değildi. Yeni hükümet Esad döneminde göre gümrük vergilerini yarı yarıya indirmişti ama bütün kapılarda uygulamaya başlayınca sadece küçük bir hizmet bedelinin alındığı kuzey kapılarında bu durum yüzde 300 gümrük vergisi artışı olarak yansımıştı.

Dün de önüme TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve ASHİB Başkan Yardımcısı Alican Yamanyılmaz’ın açıklamaları düştü. Suriye’ye hayvansal gıda ihracatı durma noktasındaydı. Gümrük vergisi krizine acil çözüm bekleniyordu.

Fikri takip, iyi gazeteciliğin önemli göstergesidir. Sadece olayı kamuoyuna duyurmakla kalmaz olayın sonraki aşamalarını da izlemek zorundadır.

Bir kamu yöneticisi, bir politikacı, bir olayın tamamlanması için belirli bir “vade” verdiğinde gazeteci hem bunun tarihini, hem de vade sonunun tarihini bir yere not eder.

Bolu Kartalkaya’da hepimizin yüreğini yakan olayın her yönünü aydınlatmak ve sorumlularını ortaya çıkarmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 günlük bir vade verdi. Umarız bu bir ilk olur. Her bakımdan adalete duyulan güvenin çok azaldığı bu dönemde kayıplarımızı geri getiremez ama tüm Türkiye için bir umut ışığı yakar.

31.01.2025!

Fikri takibi bu kez sadece gazeteciler değil, tüm toplum yapacak…