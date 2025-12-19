  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 32 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı
Takip Et

32 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
32 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan şüphelilerin son 2 haftadır süren operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."

26 şirkete "mali müşavir" operasyonu: 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı26 şirkete "mali müşavir" operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındıGündem
Benzine indirim gelecek mi? İşte 19 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 19 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
500 bin sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor: Kura çekimi ne zaman?500 bin sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor: Kura çekimi ne zaman?Gündem
Meteoroloji açıkladı: Yurtta yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecekMeteoroloji açıkladı: Yurtta yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecekGündem

 