  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı
Takip Et

32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik son iki haftada 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı
Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı.

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

41 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'inin tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, dört şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.

Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltın Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Gündem
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde andı
TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Bütçe görüşmeleri başlıyor
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı