32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik son iki haftada 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 32 şehirde yeni operasyonlar yapıldı.
Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
41 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 62 şüpheliden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya, dört şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.