  32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 tutuklama
32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41’inin tutuklandığını açıkladı.

32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 tutuklama
İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

