32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin sanal devriyesiyle tespit edilen yasa dışı bahis reklamı yapan 32 sosyal medya hesabı, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Tespit edilen hesaplar hakkında ivedilikle adli işlem başlatıldı.
Yasa dışı bahis reklamına siber darbe
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital platformlardaki suç unsurlarını takibe aldı. Yapılan incelemeler neticesinde, kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren ve bu sitelerin reklamını yaparak suç işleyen 32 ayrı sosyal medya hesabı tespit edildi.
Mahkeme kararıyla erişim engeli
Tespit edilen hesaplar hakkında ivedilikle adli işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğine sunulan raporlar doğrultusunda, söz konusu 32 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi. Karar uygulanmak üzere ilgili birimlere iletildi.