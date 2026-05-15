349 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 81 gözaltı (Video)

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 2025 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk operasyonun ardından devam eden çalışmalarda, ikinci dalga operasyonunun hazırlık sürecinde toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.

81 şüpheli yakalandı

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesinin ardından 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.