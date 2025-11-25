35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 429 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 35 ilde son 10 gündür yürütülen operasyonlarda 354 şüphelinin yakalandığını, bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 75 kişinin gözaltına alınmasıyla toplam sayının 429'a ulaştığını belirtti.

Operasyonlarla çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şüphelilerden 117'sinin tutuklandığı, 93'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerleriyle ilgili işlemlerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Son 10 günde 35 ilde 'internet üzerinden çocuk istismarı ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik operasyonlarda 117 şüpheli tutuklandı. 93'üne adli kontrol tedbirleri uygulandı. Diğerleri hakkında ise işlemler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilerin, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden "kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 1 milyar 52 milyon lira değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 araç, 8 motosiklet, 14 mesken, 7 dükkan, 13 arsa/tarla, 447 banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konulduğunu açıklayan Yerlikaya, bu sabah İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyona ilişkin de şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanan ve işlemleri devam eden 75 şüphelinin, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlara çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı, kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle birçok paravan şirket ve şahıs hesabına 'yatırım' adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşlarımızdan 'sigorta, vergi, komisyon' bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi."

Yerlikaya, siber suçlarla mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

