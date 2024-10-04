35 kişi hayatını kaybetmişti: Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında önemli gelişmeler yaşandı. Mahkeme, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin, Kahramanmaraş Valiliği'nin 7 kamu görevlisi için soruşturma izni vermeyen kararını iptal etmesinin ardından bu görevliler hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

6 Şubat'taki depremlerde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yer alan Ezgi Apartmanı yıkılmış ve 35 kişi yaşamını yitirmişti. "Olası kastla öldürme ve yaralama" suçlarından yargılanan sanıklardan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, halen bulunamazken, haklarında 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2'si tutuklu, 1'i tutuksuz ve 2'si firari olmak üzere toplam 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada, kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan iddianameye değinilirken, bu kişilerin de yakında hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, Kahramanmaraş Valiliği'nin belediye personeli hakkında soruşturma izni vermemesini hukuka aykırı bularak kararı iptal etmişti.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz yargılanan sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.