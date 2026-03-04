35 kişinin yargılandığı Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestoların 100. gününde, 1 Temmuz’da Saraçhane’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı etkinliğin ardından 42 kişi gözaltına alındı; yaşları 2001 doğumluya kadar uzanan 13 genç ise tutuklandı.

35 kişi hakkında beraat kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Cumhuriyet gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'in de bulunduğu 35 genç hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan iddianame hazırlamış, söz konusu iddianame İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Tutuklu 13 genç 3 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmişti.

35 sanıklı davanın karar duruşması bugün İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı. Sanıklar ve avukatları hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, tüm sanıkların “suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi.