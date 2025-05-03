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3.7'lik depremde İstanbul'da balkon çöktü: 1 kişi yaralandı

İstanbul’da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen binanın balkonu vatandaşların üstüne çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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3.7'lik depremde İstanbul'da balkon çöktü: 1 kişi yaralandı
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İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden bir binadaki iki balkon, merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olan İstanbul’da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü.

1 vatandaş yaralandı

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. 

Vatandaşlardan biri olay sırasında kaçarken balkonlardan kopan parçalar üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İşte balkonun çökme anı:

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