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Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Terör örgütlerine finansman" suçlamasıyla 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 39 kişi ve 19 kuruluşun malvarlığı donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında aldığı malvarlığının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan karara göre, PKK bağlantısı gerekçesiyle 14 kişi ve İstanbul merkezli Göç İzleme Derneği'nin (GÖÇİZDER), Maoist Komünist Partisi (MKP) üyeliği suçlamasıyla 5 kişinin, FETÖ'ye finansman nedeniyle de 20 kişi ile yurt dışı merkezli 18 vakıf ve kuruluşun malvarlığı donduruldu.

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