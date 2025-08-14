  1. Ekonomim
3’üncü Ordu Komutanı değişti: Orgeneral Kemal Yeni atandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Erzincan’da bulunan 3’ncü Ordu Komutanlığı’na Orgeneral Kemal Yeni atandı.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı!nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı!nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı!nda 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, 3’üncü Ordu Komutanı değişti. Atamalar kapsamında 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı’nın yerine Orgeneral Kemal Yeni atandı.

