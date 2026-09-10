4 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

AK Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanamadığı belediyeleri parti değişiklikleriyle bünyesine katmayı sürdürüyor. İzmir'de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceğinin öğrenilmesinin ardından, 3 belediye başkanının daha aynı yolu izleyeceği belirtildi.

Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un AK Parti'ye geçeceği öğrenildi. Muş Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı'nın da bugün AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Gelişmeyi duyuran Gazeteci İsmail Saymaz şunları yazdı:

"Bugün İzmir Foça’nın yanı sıra CHP’li Kayseri Felahiye ve Akkışla belediye başkanları da AK Parti’ye katılıyor. Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Muş’un Sungu beldesi de rozet takacak dördüncü belediye."