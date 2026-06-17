4 CHP’li başkanın AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü: İlk açıklama geldi

Yerel seçimlerde elde edilen başarının ardından CHP’li belediyelere yönelik siyasi tartışmalar devam ederken, Ankara’daki dört CHP’li belediye başkanının AK Parti’ye geçebileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Kulislerde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlara çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde talimat vermesinin ardından bazı belediye başkanlarıyla temaslar gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialarla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen isimlerin Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör olduğu öne sürüldü.

CHP’li Başkan Karakoç’tan açıklama

İddiaların ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Karakoç, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."

Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz.



Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. — Satılmış Karakoç (@skarakoc06) June 16, 2026

Adı geçen belediye başkanları Bakan Kurum ile bir araya geldi

Öte yandan iddialarda adı geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Her iki belediye başkanı da ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Kurum da görüşmeyi X hesabından "Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı’nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara’mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" notuyla duyurdu. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ise söz konusu iddialara ilişjin herhangi bir açıklama yapmadı.