4 ilde düğmeye basıldı: 137 şüpheliye işlem yapıldı ve 1 milyarlık mal varlığına el konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Gürlek’in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, vergi suçları ve uluslararası uyuşturucu ticareti başlıklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Antalya’daki soruşturmada, piyasada güven oluşturduktan sonra esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlı mal aldığı, bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına yönelik işlem yapıldı. Bu kapsamda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları öne sürülen 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildiğini bildirdi.

1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul’daki soruşturmada, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, vatandaşları bahis ağlarına yönlendirdiği ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı belirtilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

İzmir’de ise Belçika merkezli yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.