5 ilde gösteri ve yürüyüş yasağı

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.



Ahmet Türk'ün görevden alınmasına Kobani davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden terör davaları gerekçe gösterildi. Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun görevlendirildi.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp,, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.



Sönük ile Karayılan için silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası almaları ve örgüt propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturma gerekçe gösterildi.

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