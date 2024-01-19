4 işçinin ölümüyle ilgili soruşturmalarda 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 işçinin vinç zincirinin kopması sonucu düşerek ölmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan vinç sahibi ve operatör tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vinç sahibi ve operatörü tutuklandı

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Depo yangınında da 2 tutuklama

İzmir’in Çiğli ilçesinde kozmetik deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında 2 işçinin ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 firma yetkilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında depoda bulunan kozmetik ürünlerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybetti.

Bir aracın da zarar gördüğü olayda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yaralı durumda olan ve hayatını kaybeden Kadir Zor ile ağabey kardeş oldukları öğrenilen Mustafa Zor’un yanı sıra diğer yaralılar Abdullah Genç ile Yelit Özçelik ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yelit Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

2 firma yetkilisi tutuklandı

Durumları ağır olan diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.