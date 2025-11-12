4 kişi hayatını kaybetmişti: Viyadük faciasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.