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4 kız çocuğu kayboldu iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Bursa’da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama

Haber Merkezi
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4 kız çocuğu kayboldu iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa’da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduktan kısa süre sonra bulunarak tekrar koruma altına alındığını ve çocukların kuruluşta olmadığına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Gerçeği yansıtmamaktadır"

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Bursa’da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlere dair aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. ‘Çocuklarımızın kuruluşta olmadığı’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklarımızın okul sonrası kuruluşa dönmedikleri tespit edildiği anda ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.

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