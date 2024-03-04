4 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorin fiyatlarına indirim uygulanmıştı. Peki, 4 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 4 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
4 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
5 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzine ve motorin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.72 TL/L
LPG fiyatı: 20.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.37 TL/L
Motorin fiyatı: 40.65 TL/L
LPG fiyatı: 20.44 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.41 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.73 TL/L
LPG fiyatı: 20.52 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.18 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.50 TL/L
LPG fiyatı: 20.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.78 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.08 TL/L
LPG fiyatı: 20.73 TL/L