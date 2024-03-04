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4 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorin fiyatlarına indirim uygulanmıştı. Peki, 4 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 4 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

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4 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 4 Mart güncel akaryakıt fiyatları
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4 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

5 Mart Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 81 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzine ve motorin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 4 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L

Motorin Fiyatı: 40.72 TL/L

LPG fiyatı: 20.95 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 40.37 TL/L

Motorin fiyatı: 40.65 TL/L

LPG fiyatı: 20.44 TL/L

 İzmir

Benzin Fiyatı: 41.41 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.73 TL/L

LPG fiyatı: 20.52 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.18 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.50 TL/L

LPG fiyatı: 20.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 41.78 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.08 TL/L

LPG fiyatı: 20.73 TL/L