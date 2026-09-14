4 milyar liralık hacimli yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı

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Antalya merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferlerinde kullanıldığı belirlenen banka hesaplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 lira 28 kuruşluk para hacmi bulunduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesine rağmen alan adlarını değiştirerek yeniden faaliyete geçirilen yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, bahis ve kumar oynanması amacıyla ödeme yapılmasına imkan sağladığı değerlendirilen çeşitli bankalar ile ödeme kuruluşlarına ait toplam 6 bin 51 hesap bilgisi tespit edildi. Söz konusu hesap bilgileri, mali inceleme yapılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderildi.

Binlerce hesap mercek altına alındı

MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemede, tespit edilen 6 bin 51 IBAN'dan 5 bin 530'unun 3 bin 536 gerçek kişiye, 506'sının ise 303 tüzel kişiye ait olduğu belirlendi.

İncelemede ayrıca 4 IBAN'ın ödeme kuruluşlarının havuz hesabı olduğu tespit edildi. 11 hesabın sahibinin ise belirlenemediği bildirildi.

Yapılan analizlerde, söz konusu hesaplara para gönderen kişiler ile bu hesaplardan üçüncü kişilere yapılan para transferleri de incelendi. Şüpheli hesaplar, adres kayıt sistemindeki bilgilere göre ayrıştırılarak ilgili illere gönderildi.

Hesaplarda 4 milyar liralık para trafiği

Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların naklinde kullanıldığı belirtilen banka hesapları incelendi.

Yapılan tespitlerde, söz konusu hesaplarda toplam 4 milyar 31 milyon 494 bin 171 lira 28 kuruşluk para hacmi bulunduğu belirlendi. Hesapların çeşitli yasa dışı bahis sitelerine tanımlandığı da tespit edildi.

102 şüpheli için eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulguların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya, Bingöl, Konya ve Adana'da toplam 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde bulunduğu belirlenirken, operasyon kapsamında 68 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 81 cep telefonu ve SIM karta el konuldu.

Firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.