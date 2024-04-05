4 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Nisan 2024 perşembe Süper Loto sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 4 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 4 Nisan perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 16.076.441,24 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 13 talihli de 75.495,45 TL kazandı. Süper Loto 4 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
4 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 4 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 16.076.441,24 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 31 – 35 – 46 – 56 – 59
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 16.076.441,24 ₺
5 13 75.495,45 ₺
4 834 1.830,55 ₺
3 18.481 100,30 ₺
2 179.998 10,90 ₺