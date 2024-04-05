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4 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Nisan 2024 perşembe Süper Loto sonuçları

Şans oyunu seven vatandaşlar, 4 Nisan 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 4 Nisan perşembe Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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4 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Nisan 2024 perşembe Süper Loto sonuçları
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Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 16.076.441,24 TL devretti. Canlı çekilişte 5 bilen 13 talihli de 75.495,45 TL kazandı. Süper Loto 4 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

4 Nisan 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 4 Nisan 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen olmadı ve tam 16.076.441,24 TL devretti.  İşte kazanan numaralar:

08 – 31 – 35 – 46 – 56 – 59

Kazanan kategoriler

  Kategori               Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

         6                               Devir                             16.076.441,24 ₺

         5                                  13                                   75.495,45 ₺

         4                                 834                                   1.830,55 ₺

         3                              18.481                                   100,30 ₺

         2                             179.998                                   10,90 ₺