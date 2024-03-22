Her 4 seçmenden 1'i emekli: Seçim kilidinin anahtarı emeklinin elinde

31 Mart seçimlerinde 61,4 milyon kayıtlı seçmen sayısının 16 milyonunu emekliler oluşturuyor. Yüzde olarak seçmenlerin yüzde 26'sını ifade eden emekliler açlık sınırının çok altında olan maaşları ile geçim sıkıntısı yaşıyor.

Yerel seçim öncesi ilave zam beklentisine giren emekliler umduklarını bulamadı. Yeni yılda en düşük emekli maaşı üzerinden maaş alan bir emekli, 16 bin TL olan açlık sınırının neredeyse yarısı, yoksulluk sınırının ise yaklaşık 5 katı kadar az maaş alıyor. Bu nedenle her 4 seçmenden 1'ini ifade eden emeklilerin seçim sonuçlarına nasıl etki edeceği son derece merak ediliyor.

Yerel seçim kampanyalarında muhalefet partilerinin en çok gündeme getirdiği konuların başında emekli maaşları ve emeklilerin geçim sıkıntısı geliyor.

Emekli maaşları neden gündemde?

Temel ekonomik göstergeler emeklilerin büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğuna işaret ediyor. Ocak 2024’te en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Emekliler ise memurlar gibi seyyanen zam bekliyordu ancak bu gerçekleşmedi.

En düşük emekli maaşı açlık sınırının çok altında

TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı (Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı) Şubat 2024’te 16 bin 257 lira oldu.

TÜRK-İŞ’e göre Şubat 2024’te yoksulluk sınırı (Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı) 52 bin 955 lira oldu.

Yoksulluk ve açlık sınırı ile emekli maaşları kıyaslandığında ise Türkiye’de başta emekliler ve işçiler olmak üzere halkın büyük bir bölümünün yaşadığı sıkıntı ortaya çıkıyor.

Asgari ücret karşısında eridi

Euronews'te yer alan habere göre, SGK verileri en düşük emekli maaşlarının asgari ücret karşısında giderek eridiğini gösteriyor. 2003 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,47'ydi. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisi yapıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK-AR) verilerine göre de Aralık 2002’de ortalama emekli sandığı aylığı asgari ücretin 2,7 katı iken Temmuz 2023’te bu oran 0,9’a geriledi.

GSYH'a oranla emekli maaşlarında Türkiye son sıralarda

Emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranında Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2021 yılında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay Türkiye’de yüzde 6,1 olurken AB ortalaması yüzde 13 oldu.

YRP: Belirleyici güç emekliler olacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin “31 Mart 2024 seçimlerinin belirleyici gücü büyük ölçüde emekliler olacaktır” yorumunda bulundu. Bekin “SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu çarpıklık sosyal adaleti de büyük ölçüde zedelemektedir. Hükümetin acilen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını en azından asgari ücret düzeyine çıkarması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.