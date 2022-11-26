4 şehit, 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi. MSB yaptığı ikinci paylaşımda yaralanan piyade sözleşmeli er Hakan Köroğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

Öte yandan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit haberinin ardından Konya'dan Ankara'ya döndü. Bakan Akar Harekat Merkezi'ne gitti. Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yaptı.

22 terörist etkisiz hale getirildi



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.