4 Şubat 2024 Şans Topu'nun sonuçları açıklandı mı?
4 Şubat 2024 tarihinde Milli Piyango'nun düzenlediği haftalık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İşte 4 Şubat Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...
4 Şubat Şans Topu çekilişi, noter huzurunda saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Şans Topu çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuçları Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden ilan edilecek. 4 Şubat 2024 tarihli çekilişte çıkan numaralar ve kazananları öğrenmek için gözler şimdi Şans Topu sorgulama ekranına çevrildi. İşte sonuçlar...
Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Şans Topu çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Şans Topu sonuçları, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.
4 Şubat 2024 Şans Topu sonuçları
SON ÇEKİLİŞ SONUCU
Çekiliş no: 10 04/02/2024 - 20:00
1 12 16 21 22 + 7