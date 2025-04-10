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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dört ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı.

Haber Merkezi
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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile  büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

- Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki,

- Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen;

- İrlanda Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur;

- Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.

 

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