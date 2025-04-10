4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dört ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.
- Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki,
- Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen;
- İrlanda Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur;
- Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.