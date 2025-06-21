4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliği’ne Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Esra Toplu ve Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’ne Fatma Ceren Yazgan atandı.