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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Büyükelçiliği’ne Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Esra Toplu ve Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’ne Fatma Ceren Yazgan atandı.

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