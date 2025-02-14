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400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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400 bin TL'lik akşam yemeği! Merve Taşkın gözaltına alındı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına aldı.

Taşkın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Merve Taşkın'ın 14 Şubat paylaşımı şu şekildeydi:

14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL.

- Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin.
- Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. - Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın.
- Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma.
- Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir.
- Bonus3: Mütevazıyımdır.

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