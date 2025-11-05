  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandı
Takip Et

41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Erzincan ve Van merkezli olarak 41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
41 ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyon: 135 şüpheli yakalandı
Arşiv
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Erzincan, Van merkezli Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 95 adet ruhsatsız tabanca,3 bin 116 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 31 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet el bombası ve 19 bin 467 adet silah parçası ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 135 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda silah kaçakçılığı ile mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bu şüphelileri yakalayarak hem ruhsatsız silahlarla işlenebilecek suçları engelledik hem de halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındıSanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındıGündem
Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerMeteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar artacak, kuzeybatıda sağanak etkili olacak! İşte tahminlerGündem

 

Gündem
2026 pasaport defter bedeli ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti kaç TL?
2026 pasaport defter bedeli ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport ücreti kaç TL?
Ali Koç'un evinde patlama ve yangın meydana geldi
Ali Koç'un evinde patlama ve yangın meydana geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı
EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak (Kasım 2025)? EGM 100.000 TL yattı mı?
EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak (Kasım 2025)? EGM 100.000 TL yattı mı?
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 gözaltı
Bekir Bozdağ son hali: Bekir Bozdağ neden kilo verdi, hasta mı?
Bekir Bozdağ son hali: Bekir Bozdağ neden kilo verdi, hasta mı?