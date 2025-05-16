41 paravan şirketle 500 milyon dolarlık vurgun: 72 şüpheli gözaltına alındı
Yapay zeka teknolojisiyle sahte yatırım dolandırıcılığı yapan bir şebeke, İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.
Yapay zeka teknolojisini kullanarak sahte yatırım dolandırıcılığıyla büyük vurgun yapan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.
Yaklaşık 500 milyon dolar tutarında yasa dışı kazanç
İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.