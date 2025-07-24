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41 yıldır firariydi... Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı.

Haber Merkezi
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41 yıldır firariydi... Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı
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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.

N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.

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