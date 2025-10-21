415 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Hâkikat ve haysiyetimiz için savaşacağız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca birçok CHP'li belediye başkanının da tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Aziz İhsan Aktaş'ın, 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istendi.

"Seçim kazanmanın bedelini ödüyoruz"

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddianameye tepki gösteren Akpolat, "Hâkikat ve haysiyetimiz için savaşacağız" dedi.

Akpolat, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024'te tarihi bir başarıya imza attık. Beşiktaş'ta ise tüm meclis üyelerini partimiz CHP kazandı. Bizlerle ilgili çok sayıda haber yapıldı, acımasız bir kara propagandaya maruz kaldık. İtibarımıza kast edildi, ailelerimiz dahi hedef haline getirildi. 'Bekleyin' dediler, bekledik. 'Göreceksiniz' dediler, gördük. Ne yaptığımızı, ne yapmadığımızı gayet iyi biliyoruz.

Tahmin ettiğimiz gibi, tamamı 'duydum, gördüm, diyorlar' gibi soyut iddialarla başlayan ve tehdit altında yalan beyanla iftira atanların ifadeleriyle oluşturulmuş bir iddianame çıktı. Herkesin gördüğü üzere, soyut iddialar ve varsayımlar ile aylardır hücrelerimizde seçim kazanmanın bedelini ödüyoruz. Seçim meydanlarında çalıştık, kazandık. Şimdi mahkeme salonlarında tüm iftiralarla çarpışacağız. Hâkikat ve haysiyetimiz için savaşacağız. Yine kazanacağız. Adalet kazanacak."