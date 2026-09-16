419 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Müstehcen içerikli paylaşım yaptığı ve içerik barındırdığı belirlenen 419 sosyal medya hesabı ile linke erişim engeli getirildi.
Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabına ve müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen linke erişim engeli getirildi.