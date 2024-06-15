43 ilin geçiş güzergahında havadan denetim

Kırıkkale'de, artan trafik yoğunluğunu yönetmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, kapsamlı denetimler yapıldı. Bu denetimlerde, dronlar da etkin bir şekilde kullanılarak havadan trafik kontrolü sağlandı.



Ekipler, özellikle ticari taksilere yönelik de denetimlerini yoğunlaştırdı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Havadan yapılan denetimlerle emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edildi, sürücülerine de 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, denetimlerin bayram süresince de devam edeceği ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulacağı bildirildi.



Ankara-Kırıkkale D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde zaman zaman trafik yoğunluğu artarken, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Kara yolları ekipleri ulaşımın aksamaması ve trafiğin akıcı şekilde ilerlemesi için bölgedeki bazı kavşakları, beton bariyer ve uyarı levhalarıyla kapattı.