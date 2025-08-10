Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 İlde 'Siber' operasyonu! 99 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde siber suçlulara yönelik operasyonlarda 99 kişinin tutuklandığını ve 21 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.
Yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları tespit edildi
Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün satışı” temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi Yakaladık”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025
44 ilde “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/lxzuZ62a78