  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 İlde 'Siber' operasyonu! 99 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde siber suçlulara yönelik operasyonlarda 99 kişinin tutuklandığını ve 21 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 99 kişinin tutuklandığını, 21 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

Yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları tespit edildi

Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden “ürün satışı” temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

