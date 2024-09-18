44 ilde uyuşturucu operasyonu: 293 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.