44 kişiye mezar olmuştu! Saitbey Sitesi soruşturmasında kamu görevlileri yargılanacak

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi'ne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, yedi belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal etti.

Soruşturma başlatılacak

Bu kararın ardından, Saitbey Sitesi'nde yaşanan yıkımla ilgili olarak söz konusu yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma başlatılacak.