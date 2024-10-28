44 kişiye mezar olmuştu! Saitbey Sitesi soruşturmasında kamu görevlileri yargılanacak
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi'ne ilişkin olarak yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal etti ve soruşturma izni verdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi'ne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, yedi belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal etti.
Soruşturma başlatılacak
Bu kararın ardından, Saitbey Sitesi'nde yaşanan yıkımla ilgili olarak söz konusu yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma başlatılacak.
Gündem