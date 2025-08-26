445 milyon liralık kaçak değerli taş operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı

Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen değerli taş, pırlanta ile takı gibi ürünleri ticaretinin yapılmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda 445 milyon 750 bin lira değerinde 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ve 945 ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilere teknik ve fiziki takip yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yollarla Türkiye'ye değerli taş, pırlanta, takı gibi ürünleri getiren, nakleden veya kaçak olduğunu bildiği halde satın alan 41 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

445 milyon değerinde değerli taş ele geçirildi

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile 945 ziynet eşyası ele geçirildiği ifade edildi.

35 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, bugünkü operasyonlarda 41 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen vergi müfettişlerinin de aramalarda hazır bulunduğu, yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildiği, bunların türü, miktarı ve piyasa değerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.