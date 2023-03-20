45 bin öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde gönderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.
Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum
Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.
Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.
Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.