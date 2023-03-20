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45 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde gönderileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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