45 ilde DEAŞ'a 'Gürz-23' operasyonu: 216 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen "Gürz-23" operasyonlarında 216 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
45 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik Gürz-23 operasyonları düzenlendi.
Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.
"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"
Yerlikaya paylaşımında, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
4️⃣5️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 2️⃣1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2024
🚩Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,… pic.twitter.com/JicvQdrA14