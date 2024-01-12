45 ilde narkotik operasyonu: 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen “Narkogüç-43”Operasyonlarında; 1 Ton 661 Kg uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda 305 Zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

" Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 423 ekip, 1435 personel, 1hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-43” Operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 113 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 104 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 60 kg 500 gr skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg metamfetamin ele geçirildi.4 zehir taciri yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg eroin, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 kg 500 gr esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kg kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi."